ОЗХО одобрила запрет яда «Новичок»

Спустя полтора года после попытки отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом «Новичок» в среду, 27 ноября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила о введении запрета на яд «Новичок» и еще несколько химикатов из этого семейства. Соответствующие предложения Канады, Нидерландов и США, а также России были единогласно одобрены на ежегодной конференции государств-участников конвенции о запрещении химического оружия (КХО) в Гааге.

По словам главы ОЗХО Фернандо Ариаса, это стало «первым в истории» расширением утвержденного в 1997 году списка запрещенных субстанций, которые можно использовать для производства химического оружия или в качестве него.

Объявление о решении запретить яд «Новичок» было встречено аплодисментами, сообщает информагентство AFP.