ОЗХО одобрила запрет яда «Новичок»

Спустя полтора года после попытки отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом «Новичок» в среду, 27 ноября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила о введении запрета на яд «Новичок» и еще несколько химикатов из этого семейства. Соответствующие предложения Канады, Нидерландов и США, а также России были единогласно одобрены на ежегодной конференции государств-участников конвенции о запрещении химического оружия (КХО) в Гааге.

По словам главы ОЗХО Фернандо Ариаса, это стало «первым в истории» расширением утвержденного в 1997 году списка запрещенных субстанций, которые можно использовать для производства химического оружия или в качестве него.

Объявление о решении запретить яд «Новичок» было встречено аплодисментами, сообщает информагентство AFP.

| 2019-11-28T01:31:37+00:00 28 ноября 2019, 06:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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