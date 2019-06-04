Ожидается приезд в Азербайджан туристов из ЕС, Китая и Индии

Ведутся переговоры по упрощенной выдаче виз для увеличения числа туристов из стран ЕС и предоставления их непосредственно в аэропортах Азербайджана.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает во вторник Trend.

По словам главы Агентства, в настоящее время продолжается работа по шести направлениям для привлечения туристов в Азербайджан.

Нагиев добавил, что в нынешнем летнем туристическом сезоне в Азербайджан ожидается приезд китайских и индийских туристов: «Мы уже встречаем их на улицах Баку. Этим летом в Азербайджан приедут и европейские туристы».

Глава Агентства подчеркнул, что до конца текущего года в Азербайджане ожидается рост числа туристов на 8-12 процентов, который, в основном, будет обеспечен за счет туристов из Китая, азиатских стран и Израиля.

| 2019-06-04T13:07:31+00:00 4 июня 2019, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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