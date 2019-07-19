Ожидается очередной виток скрытого и явного подорожания хлеба

Подорожание хлеба анонсирует экономист Неймат Алиев. С его слов, на розничные цены давит существенное подорожание зерна и пшеницы на внутреннем рынке.

По свидетельству экономиста, пшеница, которая стоила в прошлом году 23 – 25 гяпиков за килограмм, сегодня поднялась в цене до 38 – 39 гяпиков. Цены на ячмень также выросли с прошлогодних 25 – 27 гяпиков до 35 – 38 гяпиков. Таким образом, по сравнению с прошлым годом пшеница подорожала на 55 – 65%, а ячмень – на 40 – 41%. По данным Алиева, такое сильное подорожание происходит в условиях возросшего предложения на внутреннем рынке, а потому выглядит странно.

Эксперт удивляется ситуации, ставшей притчей во языцех – действительно, почему при растущем внутреннем производстве зерна, заявленном на уровне Министерства сельского хозяйства, и не менее впечатляющих объемах импорта, о которых вещает Госкомтаможни, цены на этот продукт растут такими темпами?

«Ведь если верить Ассоциации производителей, зерновых, по состоянию на 9 июля минувшего года, с полей было собрано 2 млн. 319 тыс. тонн пшеницы. Между тем, по данным Министерства сельского хозяйства от 9 июля сего года следует, что внутреннее производство зерна составило 2 млн. 885 тыс. тонн. Получается, что производство в текущем году превысило прошлогодний показатель на 566 тыс. тонн. Сопоставляя данные этих двух ведомств, можно прийти к выводу, что зерновых произвели на 24% больше. Таким образом, свыше полумиллиона дополнительных тонн зерна предлагаются сегодня на внутреннем рынке», — подсчитал экономист.

Но это не все. По традиции вслед за отчетами Минсельхоза о растущих урожаях зерновых следуют данные Государственного таможенного комитета о росте объемов импорта. Со слов Алиева, таможня отчиталась, что в январе-июне текущего года в страну импортировали 576,489 тыс. тонн. пшеницы, тогда как в прошлом году импорт составил 538,781 тын. Словом, объемы ввоза пшеницы в текущем году тоже увеличились на 7%.

Что тут сказать? Несмотря на многочисленные публикации в СМИ и заявления экономистов о нестыковке данных этих ведомств, старая история продолжается. Сельскохозяйственное ведомство неумолимо гнет свою линию, рапортуя о растущих урожаях зерновых. И вот что получается: в то время как официально заявленная внутренняя потребность Азербайджана в пшенице не превышает 1,3 млн. тонн в год, Минсельхоз заявляет, что за последние годы увеличил урожайность зерновых до 3 млн. тонн и пшеницы — до 1,8 млн. тонн. При этом таможня исправно сообщает, что ежегодно в страну ввозится до 1,5 млн. тонн пшеницы(!). Куда девают столько хлеба – загадка, а цены растут… При этом объемы ввоза уже достигли 576,489 тыс. тонн.

Специалисты этой сферы склонны доверять информации таможни, отмечая, что страна почти полностью зависит от поставок пшеницы из России. По данным российских источников, Азербайджан закупает в этой соседней стране до 1, 2 млн. тонн хлеба. Незначительная часть ввоза – где-то 6% всего импорта приходится на долю Казахстана. Как правило, на цену муки влияют оптовые цены зерна и аппетиты мукомольных предприятий.

«Ясно одно, существенное подорожание зерна на внутреннем рынке говорит о давлении на стоимость хлеба — говорит Алиев. – Также неизбежно негативное влияние роста цен на птицеводческие и животноводческие фермы». Вкупе все эти факторы приведут к понижению уровня жизни населения.

Возвращаясь к ожиданиям возможного подорожания хлеба, по мнению специалистов, наиболее вероятно дальнейшее скрытое подорожание, выражающееся в ухудшении качества и снижении веса хлебобулочных изделий. Но возможны и оба сценария – хлеб не только потеряет в качестве, но и повысится в цене.