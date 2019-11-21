Ожидается обращение Вучича на фоне сообщений о «шпионском скандале»

Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны в четверг сделает публичное заявление на фоне «сообщений о шпионском скандале» с участием российского разведчика, сообщила администрация главы государства.

Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, на которой подтвердил визит в Сочи 4 декабря, и назначил на вечер четверга заседание Совета национальной безопасности. (РИА Новости)

| 2019-11-21T15:46:04+00:00 21 ноября 2019, 18:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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