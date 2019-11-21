Ожидается обращение Вучича на фоне сообщений о «шпионском скандале»

Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны в четверг сделает публичное заявление на фоне «сообщений о шпионском скандале» с участием российского разведчика, сообщила администрация главы государства.

Министр обороны страны Александр Вулин накануне сообщил, что власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, на которой подтвердил визит в Сочи 4 декабря, и назначил на вечер четверга заседание Совета национальной безопасности. (РИА Новости)