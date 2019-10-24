Ожидается новый виток перестройки в налогообложении

Судя по проекту закона «О внесении изменений» в Налоговый кодекс, в стране ожидается новый виток фискальной перестройки. Сообщается, что проект корректив НК, представленный на рассмотрение парламента, охватывают 154 статьи и подстатьи кодифицированного законодательного акта.

В частности стало известно, что со следующего года возможно очередное изменение налоговых ставок на производимые в Азербайджане подакцизные товары, такие как питьевой спирт, пиво, алкогольные напитки, табачные изделия, энергетические (алкогольные и безалкогольные) напитки и жидкость для электронных сигарет. По свидетельству местных СМИ, упомянутый вопрос нашел отражение в законопроекте.

Так, акцизный налог на питьевой спирт, водку, крепленые напитки и ликеры увеличится с 2 до 3,2 маната за литр. Государственный сбор на коньяк, напротив, сократится с 6 манатов до 3,2 маната за литр. Изменятся акцизы на шампанское – с 2,5 до 2,6 маната за литр, вин – с 0,1 до 0,2 маната, пиво — с 0,2 до 0,5 маната. Косвенный налог на 1000 штук тонких сигарет увеличится с 20 манатов до 31 маната, алкогольные энергетические напитки – с 2 до 2,1 маната, безалкогольные энергетические напитки – с 3 до 3,1 маната. В довесок этому, со следующего года предлагается ввести акцизный сбор на производство слабоалкогольных напитков в размере 0,4 маната за литр.

Парламентарии также рассмотрят вопрос освобождения на четыре года от налога на добавленную стоимость (НДС) продажи мяса. При этом налоговая льгота не коснется мяса, предназначенного для переработки, за исключением разделанного и замороженного мяса. В следующем году продажу кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах Азербайджана, также планируется освободить от НДС сроком на четыре года. В документе также предлагается продлить до 2023 года срок порядка, применяемого с 2017 года по освобождению от НДС продажи птичьего мяса, кормов и кормовых добавок.

Новый налоговый почин ожидает предпринимателей. По имеющимся данным, уже со следующего года микропредприниматели будут платить налог на имущество, если остаточная стоимость находящихся в их собственности основных средств превысит 1 млн. манатов. Напомним, что согласно действующему налоговому законодательству, субъекты микробизнеса освобождены от уплаты упомянутого налога. Кроме того, налоговики всерьез возьмутся за «свадебный бизнес». С января наступающего года ежемесячный упрощенный налог будут платить выступающие на свадьбах музыканты, танцоры, ашуги и пр., однако сумма налога будет понижена с 30 до 20 манатов. Стабильный ежемесячный платеж по упрощенному налогообложению для лиц, оказывающих частные аудио-видео услуги (за исключением фотостудий) будет также понижен с 20 до 15 манатов.

Правительство разработало законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые будут представлены в парламент вместе с бюджетным пакетом на 2020 год. Проект состоит из 60 статей. Он предусматривает внесение изменений в 154 статьи и подстатьи кодекса. Предложенные изменения касаются совершенствования администрирования НДС, снижения административной и налоговой нагрузки предпринимателей, расширения налоговой базы и т.д.

Правительство также планирует ввести финансовые санкции к резидентам страны, входящим в транснациональные компании за отсутствие необходимых электронных отчетов. В случае несвоевременной или неполной сдачи электронных отчетов данных резидентов будут штрафовать на 500 манатов. Если правки будут приняты Милли Меджлисом, они вступят в силу с 1 января 2020 года.

По данным Минфина, изменения приведут к ужесточению борьбы с налогоплательщиками, осуществляющими бестоварные операции путем заключения фальшивых сделок. Будет ужесточен контроль над налогоплательщиками группы риска, а также равный и прозрачный фискальный климат как базис справедливой конкуренции.