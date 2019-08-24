Ожидается что, TAP принесет чистую прибыль в размере 238 млн евро

Трансадриатический трубопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, может принести чистую прибыль в размере 238 миллионов евро, передает Trend со ссылкой на итальянские СМИ.

«По оценкам одного из партнеров консорциума, трубопровод может принести чистую прибыль в 238 миллионов евро уже после первого года эксплуатации, то есть в 2021 году», — говорится в информации.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году, с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

| 2019-08-24T11:22:59+00:00 24 августа 2019, 13:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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