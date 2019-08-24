Ожидается что, TAP принесет чистую прибыль в размере 238 млн евро

Трансадриатический трубопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, может принести чистую прибыль в размере 238 миллионов евро, передает Trend со ссылкой на итальянские СМИ.

«По оценкам одного из партнеров консорциума, трубопровод может принести чистую прибыль в 238 миллионов евро уже после первого года эксплуатации, то есть в 2021 году», — говорится в информации.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году, с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.