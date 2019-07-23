Ожидаемая сенсация с элементами громкого скандала

Итоги внеочередных парламентских выборов в Украине стали настоящим шоком и сенсацией. Причем, как в позитивном, так и в негативном смыслах слова. О том, что новый президент Украины пользуется популярностью у граждан своей страны красноречиво говорили не только сами итоги выборов главы государства, но и сведения различных социологических служб перед выборами в Верховную Раду. Все они говорили о том, что партия «Слуга народа» получит весьма солидный процент голосов избирателей. Так в итоге и произошло.

Прощайте, Ярош и его визитка

Партия «Слуга народа» набирает более 42% голосов избирателей ( текст писался на момент, когда ЦИК Украины еще не озвучил окончательные итоги выборов в ВР — ред). Кроме того уже известно, что в Раду проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос. За пределами ВР, как видим, оказались многие, прежде представленные там, партии. Например, «Радикальная партия», лидером которой является Олег Ляшко. Кроме того, в ВР не попали партии «Сила и честь» с Игорем Смешко и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Хотя амбиции у Смешко и его политсилы были очень большие. Вплоть до премьерских для самого Смешко. Уже очевидно, что этого не будет.

Очевидно также и то, что в новом составе ВР не будет очень многих депутатов, имевших скандальную, печальную или сомнительную славу. Там не будет Кивалова, Пашинского, Кононенко, который был на коне в период президентства Петра Порошенко. Провалились Валерия Мураева и Елена Бондаренко. Дмитрий Добкин, этот давний «регионал» и друг мэра Харькова Кернеса, запомнившийся скандалами и страстью к потреблению наркотиков прямо в здании ВР, тоже пролетел.

Провалились и такие дутые, распиаренные фигуры, как Надежда Савченко и Дмитрий Ярош. Его визитка, которой так стращали всех в России, больше никому не нужна и не интересна. Провалился даже брат, казалось бы очень влиятельного Виктора Медведчука, который является кумом самому президенту РФ Владимиру Путину. При этом, очень жаль, что не сумел одержать победу очень яркий и сильный политик Борислав Береза. Сомневаюсь, что представитель партии «Слуга народа», которого объявляют победителем над Березой, сумеет снискать такое же уважение в обществе и будет способен столь же сильно и эффективно представлять Украину в ПАСЕ.

Одним словом, перемены в ВР огромные. И главным бенефициаром этих перемен является лично Владимир Зеленский. Ведь вполне уже просматривается создание коалиции партии «Слуга народа» с участием «Голоса» и «Батькивщины».Такое развитие событий обеспечивает партии Зеленского конституционное большинство, которое в Верховной Раде составляет 300 голосов.

Как уже отмечают эксперты, по сути, новый президент Украины получает карт-бланш на перемены в стране. Любые законодательные инициативы, включая изменения в Конституцию, назначение своего премьера, правительства и руководителей силовых органов – все в его руках. Собственно, вполне возможно ради обладания такой властью, а только при ее наличии можно ждать поистине невероятных перемен в Украине, происходят просто откровенные притягивания за уши кандидатов от партии «Слуга народа».

Нет — фальсификациям и ксенофобии!

Так происходит, к примеру, в Полтавской области в 148 одномандатном избирательном округе (Лубны). Там, согласно данным обработки ЦИК 41,2% протоколов, победу одерживал самовыдвиженец Фахраддин Мухтаров. На тот момент он набирал 24,24% голосов, тогда как кандидат от «Слуги народа» Анастасия Ляшенко – 21,69%. Но, постепенно, словно по заранее расписанному сценарию, ситуация с итогами выборов стала меняться в пользу Ляшенко.

По имеющейся у штаба Мухтарова данным, у него украли свыше 3.000 голосов избирателей. Которые будут засчитаны за кандидата от «Слуги народа». Причем, в ее штабе заранее объявили о ее победе, на основании… собственного параллельного подсчета голосов. Ну так, если верить такому «аргументу, то каждый кандидат в депутаты «окажется» победителем на выборах. В любом случае, уже заметно желание протащить Ляшенко в ВР. Ту самую, замечу, Ляшенко против выдвижения которой активно выступали волонтеры Полтавщины. Которые напоминали о том, что она в 2012-2013 принимала активное участие агитациях за «Партию регионов» Виктора Януковича.

А еще, она «прославилась» своим постом в Фейсбук, накануне последних президентских выборов. «Не за кого голосовать один барыга, другой клоун. Я поехала на картошку», написала тогда Ляшенко. И вот такою даму просто за уши протаскивают в Верховную Раду. И, что самое тревожное, вся эта кампания уже носит откровенно ксенофобский, анти-мусульманский характер.

Об этом, в своем видео-обращении на Фейсбук сообщил председатель Объединенного Конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев. По его словам, уже дошло до того, что в украинских церквях, в качестве инструмента давления на избирателей, указывая на фотографию Мухтарова, говорят: «К вам придет Аллах». Р.Тагиев заявил, что с его стороны уже подготовлено обращение в МВД Украины и СБУ. Ситуацию отслеживает и посольство Азербайджана в Украине.

Кроме того, председатель правления Украинского Конгресса Азербайджана Юрий Осадченко прокомментировал для «Зеркало» этот вопрос. Он сообщил, что за ходом внеочередных выборов в Верховную Раду Украины внимательно следили и в Азербайджане. «Потому, что Украину и Азербайджан исторически связывают добрые, взаимовыгодные отношения. Наши страны являются членами ГУАМ и на многих крупнейших международных площадках выступают с единых позиций. Особенно это проявляется в вопросах взаимного признания территориальной целостности наших стран. Кроме того, в Азербайджане проживают десятки тысяч этнических украинцев, а в Украине счастливо живут сотни тысяч азербайджанцев. И все мы рады, что данные выборы прошли спокойно, без пост-выборных баталий, в целом демократично»,- указал Ю.Осадченко.

По его словам, тем обиднее и неприятнее слышать сообщение о том, что происходит в Полтавской области в 148 одномандатном избирательном округе (Лубны). «Там, по имеющейся у нас информации, идет попытка сфальсифицировать итоги выборов в пользу кандидата от «Слуги народа» Анастасия Ляшенко. По странному стечению обстоятельств, лидировавший вначале с большим, а позже со стремительно сокращавшимся от нее отрывом, известный меценат Фахраддин Мухтаров в итоге может «проиграть» эти выборы. Крайне не хочется верить в то, что новая украинская власть, имеющая огромный кредит доверия в обществе и большие симпатии за пределами страны, умышленно фальсифицирует итоги выборов в пользу кандидата от партии «Слуга народа»», считает председатель правления Украинского Конгресса Азербайджана.

Он добавил, что еще более не хотелось бы верить в то, что все те анти-мусульманские, ксенофобские действия против Фахраддина Мухтарова являются частью кампании по недопущению его попадания в Верховную Раду. «Призываем СБУ, ГПУ, МВД, МИД и Офис президента Украины наказать виновных в ксенофобских действиях в отношении Фахраддина Мухтарова, который известен своей большой любовью к Украине и украинскому народу, который не словом, а делом помогал очень многим жителям Полтавской области. Также призываем тщательнейшим образом расследовать ход выборов, подсчет голосов и не допустить кражи победы у того, кто ее заслужил»,- заявил Ю. Осадченко. Остается надеяться, что в конечном итоге справедливость восторжествует и хотя бы один азербайджанец будет депутатом ВР нового созыва.