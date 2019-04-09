Ответные меры Еврокомиссии на новые пошлины США были поддержаны Францией

Франция поддерживает действия Еврокомиссии, которая готовит ответные меры в рамках перекрестного спора во Всемирной торговой организации (ВТО) о субсидиях Airbus и Boeing, и заявляет о своей приверженности к дискуссиям, которые помогут избежать судебных разбирательств и торговых санкций, сообщил представитель французского МИД.

Как сообщил ранее во вторник офис торгового представителя США, Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Предварительный список таких товаров включает в себя гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие. Кроме того, в список включены лососевое филе, крабы, сыры, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многие другие позиции. Пошлины могут коснуться четырех стран: Франции, Германии, Испании и Великобритании. США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма — предмет разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом.