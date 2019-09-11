Ответ редакционному коллективу газет “Ayna” и “Zerkalo” от “Azərsun Holdinq”

5 сентября 2019 года на сайтах «Аyna.az» и «Zerkalo.az» была опубликована статья под названием «Подводные воды» текут не в море, а в соленое озеро или у нас проблемы», в которой рассказывается о том, что канализационные воды стекают в соленое озеро в Масазыре. Хотим заявить, что данная информация не соответствует действительности.

Прибывшие на территорию соленого озера сотрудники «Ayna» и «Zerkalo» сами смогли убедиться в этом.

Представители медиа стали свидетелями того, что поступающая в озеро вода, является грунтовой.

Они были извещены о роли, которую играет Масазырский соленой завод в борьбе с болезнями, связанными с нехваткой соли в организме. Им также рассказали о весомом вкладе этого производственного объединения в улучшение социальной жизни людей, проживающих вблизи озера.

Марка «Azərduz» продается не только в Азербайджане. Этот товар также экспортируется в Россию, Украину, Казахстан, которые сами являются экспортерами соли, что является доказательством его высокого качества.

«Azərsun Holdinq» считает Масазырсское соленое озеро национальным богатством Азербайджана.

Мы понимаем, значение этого озера для будущих поколений. «Azərsun Holdinq» также понимает всю важность сохранения экологического баланса озера. С этой целью мы осуществляем различные очень важные проекты.

Просим вас опубликовать опровержение, учитывая наблюдения ваших сотрудников.