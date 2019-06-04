Отсутствие регулярного диалога между США и Россией увеличивает риск конфликта

Риск ядерного конфликта увеличивается из-за отсутствия регулярного диалога между Вашингтоном и Москвой по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом заявил экс-министр обороны США, профессор Стэнфордского университета Уильям Перри, сообщает ТАСС.

По его мнению, одной из главных проблем в вопросе контроля над вооружениями и предотвращения ядерного конфликта является прекращение нормального диалога на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Соединенных Штатов, в котором он лично принимал участие. «В течение нескольких десятилетий геополитических разногласий между Вашингтоном и Москвой эти разногласия были предметом активных двусторонних переговоров между нашими министрами иностранных дел и обороны. Это был нормальный способ взаимодействия, при помощи которого наши страны пытались справиться с экзистенциальной опасностью использования ядерного оружия», — напомнил он, указав, что сегодняшних контактов явно недостаточно.

| 2019-06-04T15:45:57+00:00 4 июня 2019, 17:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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