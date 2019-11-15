Отстающая троица

Саммит инициативы Евросоюза «Восточное партнерство» запланирован на июнь 2020 года в Брюсселе, сообщил в четверг на слушаниях в Европарламенте кандидат в еврокомиссары по вопросам расширения Оливер Варгели.

«Я хочу усиления «Восточного партнерства» в соответствии с проходящими консультациями по его будущему. Я буду работать над предложениями по долгосрочным политическим целям «Восточного партнерства», чтобы Еврокомиссия могла своевременно их представить перед саммитом «Восточного партнерства» в Брюсселе в июне 2020 года», — сказал Варгели.

Но это только одна новость. А есть и другая – более говорящая о реальном положении дел со странами-участницами этой программы ЕС. Ряд евродепутатов предлагают запустить «процесс трио» для ускорения евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии. Что потенциально может означать раскол «Восточного партнерства», отрыв вперед трех этих стран, и отставание Азербайджана в одной компании с Арменией и Беларусью.

Говоря конкретно, литовские депутаты из состава политической группы Европейской Народной Партии представили новое видение стратегии ЕС в развитии программы «Восточное партнерство».

Оно, в частности, предусматривает учреждение так называемого «процесса трио» для стран, которые уже имеют с Евросоюзом соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, и открывает перед этими странами перспективу членства в ЕС.

Документ представил председатель Парламентской Ассамблеи Euronest Андрюс Кубилюс в ходе дискуссии «Наша стратегия для будущего «Восточного партнерства», которая состоялась 12 ноября в Брюсселе с участием депутатов Европейского парламента, представителей ведущих исследовательских учреждений Евросоюза, а также представителей общественности и политиков из стран-партнеров.

«Европейский «процесс трио» должен быть предложен на следующие десять лет для поддержки стран, которые имеют развитые отношения с ЕС в формате ассоциации и углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (Украина, Грузия и Молдова)», — говорится в распространенной по этому поводу пояснительной записке.

Главная новация этой стратегии — не только сохранение принципа «больше за большее» в отношениях с ЕС, при котором страны-партнеры берут на себя четкие обязательства по внедрению структурных реформ, но и конкретизация обязательств самого Евросоюза, который в ответ на успех в реформах должен предложить странам-партнерам инструменты для более амбициозной конечной цели европейской интеграции.

При этом успех реформ в странах ассоциированного с ЕС трио должен стать стимулом для остальных стран-партнеров — Азербайджана, Армении и Беларуси, чтобы также выбрать более амбициозный путь европейской интеграции. По мнению авторов, этот проект позволит развить и сделать более эффективной всю программу «Восточное партнерство» (ВП).

Сразу надо отметить, что авторы новой инициативы мыслят весьма наивно, если думают, что для руководителей Азербайджана, Армении и Беларуси посулы будущего членства в ЕС имеют глобальное значение.

Как-то даже не похоже на литовцев, которые успели хлебнуть советского «счастья» и знают, что такое сохранение собственной власти любой ценой для большинства постсоветских режимов. Наиболее откровенно наплевательское отношение ко всем потугам ЕС приблизиться демонстрировала все эти годы страна-участница Беларусь, в лице ее президента Лукашенко, естественно. У того собственные представления о том, что треба белорусскому народу, да и от личного единовластия отказываться ему явно не хочется.

Чуть мягче на этом фоне вел себя все годы членства в ВП Азербайджан. Во время многочисленных встреч с представителями Брюсселя наши чиновники от внешней политики неустанно заверяли тех в четком следовании курсу евроинтеграции. Тем временем, на деле ничего не происходило, в отличие от Грузии, Молдовы и Украины, где принятые в рамках ВП обязательства по проведению реформ с целью приближения к евростандартам в политике и экономике выполнялись вовремя. В конце концов, Азербайджан досаботировался до того, что встал вопрос – а чего, собственно, ждет официальный Баку от ВП? И тут наши прибегли к другой тактике — заговорили о том, что нам нужно не обычное соглашение об ассоциации с ЕС (предполагающее и безвиз), а некий новый договор об особенном, высоком уровне отношений. ЕС согласился и на это. Но до сих пор нет никакого толку.

А наиболее сложная ситуация у Армении. Прежние власти саботировали продвижение реформ и приближение к соглашению об ассоциации из-за недовольства Москвы, и, опять же, из личных автократических интересов. После прошлогодней революции были большие надежды на Пашиняна, но и тот не вполне рассчитал силы. И в итоге, в Армении вроде бы прозападная власть, но сама страна настолько прошита российским влиянием, что поле действий для премьер-министра навстречу ЕС крайне ограничено. Он это прекрасно чувствует и теперь уже пытается избегать резких движений.

Итог из всего вышеописанного пока что следует весьма неутешительный для нашей отстающей троицы, точнее, для народов наших стран. Если все будет продолжаться как теперь, то еще очень не скоро мы сможем рассчитывать даже на безвиз, которым уже несколько лет пользуются граждане Молдовы, Грузии и Украины. А там уже даже из провинциальных аэропортов люди летают напрямую в известные европейские столицы – без каких-либо визовых сборов, медстраховок, и справок с места работы.