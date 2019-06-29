Отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — сказал президент Турции.

По его словам, для Анкары имеет приоритетное значение договоренность о совместном производстве ракет и передачи технологий.

«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий «, — указал Эрдоган.

| 2019-06-29T10:41:31+00:00 29 июня 2019, 10:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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