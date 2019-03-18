Отсрочка «Брекзита» может повлиять на выборы в Европарламент

Европейский Союз, судя по всему, готов согласиться на отсрочку выхода Великобритании из блока, однако в Брюсселе обеспокоены тем, как это может отразиться на предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут в мае, сообщает Голос Америки.

Европейские власти опасаются, что, если страна примет участие в выборах, британские избиратели вернут волну евроскептицизма и укрепят позиции популистов, которые, как ожидается, продемонстрируют уверенные результаты по всему континенту.

Некоторые представители руководства ЕС уже обдумывают юридические способы не допустить британцев к участию в выборах на основании того, что к окончанию парламентского срока страна может уже не быть членом блока. Предлагается, чтобы вместо этого на постах остались действующие члены Европарламента от Великобритании или чтобы британское правительство назначило временных парламентариев в соответствии с текущим раскладом сил в Палате общин.

Однако сторонники «Брекзита» ищут способы блокировать любые попытки не допустить британцев к голосованию. Один из главных сторонников «Брекзита» Найджел Фарадж заявляет, что созданная им новая партия планирует выдвинуть целый ряд кандидатов. Юристы организации Leave Means Leave, выступающей за жесткий «Брекзит» без соглашения, ведут переговоры с Даунинг-стрит.

Глава организации Джон Лонгворт заявил: «Мы твердо намерены бросить вызов правительству и ЕС, если они попытаются отказать гражданам Великобритании в демократическом праве иметь представителей в Европарламенте».