Отсрочка Брекзита чревата многомиллионными расходами

Отсрочка выхода Великобритании из состава Евросоюза («Брекзит») грозит Европарламенту существенными расходами. Если британские депутаты после майских выборов в Парламент ЕС останутся в его составе, им будет необходимо выплачивать зарплату. Это означает дополнительные затраты в 21 миллион евро, пишет немецкое издание Bild am Sonntag в воскресенье, 21 апреля. При этом годовые расходы на британских депутатов составят около 36 млн евро, приводит издание расчеты европарламентария Ингеборг Гресле (Ingeborg Gräßle).

В случае переноса «Брекзита» граждане Великобритании имеют право участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента, заявил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он сослался на действующее законодательство Евросоюза. Выборы в Парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года, пишет dw.com.