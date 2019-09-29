Оценена стоимость роскошного автопарка сына диктатора

Власти Швейцарии намерены продать на аукционе коллекцию из 25 люксовых автомобилей, изъятых у Теодорина Обианга Нгемы, сына президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Об этом сообщает ABC News.

По оценке британского аукционного дома Bonhams, который будет проводить торги, выручка от продажи машин составит 18,5 миллиона швейцарских франков (примерно столько же в долларах США). Деньги будут направлены на благотворительность в Экваториальной Гвинее.

Среди лотов — суперкар Lamborghini Veneno, который, как ожидается, принесет не менее 5,2 миллиона франков, а также гиперкар LaFerrari. За него аукционный дом рассчитывает выручить не менее 2,6 миллиона франков.

В феврале текущего года прокуратура Женевы объявила о закрытии дела в отношении Теодорина Обианга об отмывании средств, присвоенных правительством Экваториальной Гвинеи. Принадлежащие ему автомобили, а также яхта были конфискованы швейцарскими властями еще в 2016 году.

Теодоро Обианг правит Экваториальной Гвинеей с 1979 года. Он пришел к власти в результате военного переворота, свергнув с поста президента родного дядю. Обианг практикует назначение на должности в правительстве страны своих родственников, в частности, Теодорин, его сын от первого брака, занимает пост первого вице-президента (lenta.ru)