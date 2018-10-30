Отработкой коллективной обороны — назвал Столтенберг учения НАТО в Норвегии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что крупные учения альянса в Норвегии являются отголоском «холодной войны», по его мнению, они необходимы в условиях возросшей непредсказуемости в сфере безопасности, сообщает РИА Новости.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

«Мы не находимся в состоянии «холодной войны», но мы отрабатываем коллективную оборону. Речь идет о предотвращении конфликта, а не о провоцировании, лучший способ сохранить мир, это обладать внушительным сдерживанием», — заявил он в Норвегии, отвечая на вопросы журналистов.

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