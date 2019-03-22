Отпуск только снится: многие граждане страны работают без отдыха

Современный ритм жизни таков, что не всегда есть время даже на полноценный сон. И в выходные большинство из нас загружены делами, если не рабочими, то домашними. Многие мечтают об отпуске, чтобы хоть тогда позволить себе нормально отдохнуть.

Согласно трудовому законодательству, право на отпуск в первый год работы предоставляется сотруднику через шесть месяцев после заключения трудового договора и основной оплачиваемый отпуск не может быть меньше 21 календарного дня. В том случае если трудовой стаж работника составляет от 5 до 10 лет, ему предоставляются еще два дня. Если же стаж от 10 до 15 лет – то добавляются четыре дня, а в случае трудового стажа более 15 лет добавляются шесть календарных дней.

Но эта информация не имеет никакого отношения к трудовой реальности немалой части наших граждан. Они работают без отпусков, а порой и без выходных, особенно те, кто задействованы в сфере строительства и обслуживания.

Как рассказал # глава Лиги трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, отпуска в нашей стране делятся на трудовые, включающие основные и дополнительные, декретные, студенческие. Если говорить о трудовых отпусках, то работник имеет право на оплачиваемый отпуск раз в год, или же может поделить свой отпуск на две части, каждая из которых должна быть не менее двух недель. Кроме того, он может взять отпуск за свой счет. Если же работник предпочитает не брать отпуск, то, по словам С.Мамедова, после 1999 года он имеет право на денежную компенсацию при уходе с работы. Но это возможно только в том случае, если человек оформлен официально, заключив с работодателем трудовой договор.

Правда и тут не всегда все гладко. Иногда фактический отпуск оказывается меньше того, который полагается по закону.

«Бывает, что человек официально в отпуске, а на самом деле работает. Если с ним произойдет несчастный случай на рабочем месте, он может не получить компенсацию, ведь его там не должно было быть», — говорит эксперт.

Те, кто работают в неформальном секторе, не могут и заикаться об отпуске. А этот сектор, несмотря на борьбу с нелегальной занятостью, в Азербайджане по-прежнему обширен.

По словам С.Мамедова, особенно уязвимы на неформальном рынке труда молодые женщины, которые с рождением ребенка, как правило, вынуждены покинуть место работы без всяких выплат со стороны работодателя и без возможности вернуться назад через какое-то время. А ведь если бы они были оформлены, им по закону полагался бы декретный отпуск, и еще при желании трехлетний отпуск по уходу за ребенком с правом сохранения за собой своей работы.

По словам вице-президента Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамалладина Исмаилова, к ним в профсоюз за последние годы не поступало жалоб, связанных с вопросами отпуска. Это, как считает эксперт, хороший показатель того, что на рынке труда имеются улучшения.

«В последний раз мы столкнулись с нарушениями такого рода лет пятнадцать назад. Тогда наши сотрудники обнаружили, что на одном из предприятий в трудовом соглашении был пункт о том, что работник должен брать отпуск только за свой счет. Это нарушение закона, на что мы указали составителям соглашения, и данный пункт был ликвидирован», — отметил он.

По его словам, каждый человек раз в год обязан выходить в отпуск, и отпуск не может быть заменен денежной компенсацией.

«Невозможно работать годами и не нуждаться в отпуске. При таком режиме наблюдается снижение работоспособности, у людей появляется хроническая усталость, стресс, ухудшение самочувствия», — говорит Дж.Исмаилов.

Что касается работы в выходные, то он подчеркнул, что некоторые работают по субботам по собственному желанию, чтобы получить деньги за овертайм.

«Но иногда работники, которые трудятся больше положенного, не получают за свой труд ни дополнительных доходов, ни отгульных дней. При этом по поводу таких превышений работодателем своих полномочий, они никуда не обращаются, так как понимают, что в этом случае могут вообще остаться без работы. Например, сотрудники частных почтовых служб работают до 7 часов вечера в субботу, как и в обычные дни, при этом получая небольшую зарплату. Чтобы не загружать работников лишними часами работодатели должны расширять штат, но не делают этого из соображений экономии. А ведь они могли бы привлекать на несколько часов в день студентов, которые не прочь подзаработать», — считает вице-президент «Хидмет-иш».

В разговоре он также упомянул об идее депутата Фазиля Мустафы сделать воскресенье рабочим днем для представителей некоторых секторов услуг. Напомним, что депутат мотивировал это тем, что граждане не могут обращаться в ряд инстанций в будни из-за работы. По мнению Дж.Исмаилова, делать это не стоит, ведь и так многие службы, например, Асан хидмет, ЖЭКи, нотариальные конторы работают в субботу, и одного выходного дня гражданам достаточно, чтобы найти время для их посещения.

«Европа хочет перейти на четырехдневный рабочий день, там в выходные закрыты даже многие магазины, ведь продавцы такие же люди, как и остальные, и тоже имеют право на отдых. А у нас обсуждается работа в воскресенье, это не то направление, в котором нужно двигаться», — уверен эксперт.