Отныне граждан в регионах будут принимать и замминистры

По поручению президента Ильхама Алиева, теперь встречи с гражданами в регионах будут проводить не только руководители министерств и госструктур, но и их заместители.

Как сообщает #, данный шаг направлен на усиление реформ государственного правления и будет способствовать увеличению количества выслушанных членами правительства и госслужащими граждан.

За последние годы эти встречи приобрели большую популярность среди населения, проживающего в регионах Азербайджана, способствовали решению целого спектра проблем, с которыми граждане обращались к главам различных министерств и организаций.

В ходе встреч, записаться на которые граждане могут как по телефону, так и по Интернету, будут рассмотрены жалобы, выслушаны предложения и предприняты все меры для скорейшего разрешения проблем, с которыми обращаются граждане. При этом, все вопросы и проблемы, поднятые на встречах, должны относиться к полномочиям тех ведомств, которые проводят прием.

Полный график приема граждан министрами и их заместителями в мае представлен на сайте информационного агенства «АзерТадж»:

https://azertag.az/ru/xeber/GRAFIK_priema_grazhdan_v_gorodah_i_raionah_rukovoditelyami_centralnyh_organov_ispolnitelnoi_vlasti_drugih_struktur_i_ih_zamestitelyami_v_mae_2019_goda-1276279