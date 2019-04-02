Отныне долги можно будет оплачивать в Бакинском аэропорту

В Международном аэропорту Гейдар Алиев будут установлены электронные киоски, посредством которых граждане смогут получить информацию о наличии у них долга и оплатить его на месте.

Как сообщили Report в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), тем самым станет возможным незамедлительное снятие ограничения на выезд гражданина из страны.

Имя гражданина вносится в список должников, ограниченных на выезд из страны, по требованию министерств юстиции, внутренних дел, налогов, обороны, по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Онлайн-сервис, запущенный министерством юстиции в 2016 году, позволяет человеку узнать, есть ли у него запрет на выезд из страны, но эта услуга распространяется только на должников.

Министерство внутренних дел также запустило электронную услугу в 2017 году, но и эта услуга распространяется только на тех, кто имеет гражданско-правовые обязательства.