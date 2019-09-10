Отношения России и Евросоюза находятся «на нуле»

Отношения России и ЕС сейчас находятся на нуле, без этого можно прожить, но это ненормально, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, на двусторонних проектах, развивая отношения исключительно с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально. Посмотрим, готово ли новое руководство Европейской комиссии какие-то меры предпринять для нормализации…, только их не нужно ничем обуславливать, потому что не мы их разрушали и не нам их восстанавливать», — сказал журналистам Медведев, сообщает РИА Новости.