Отношения России и Евросоюза находятся «на нуле»

Отношения России и ЕС сейчас находятся на нуле, без этого можно прожить, но это ненормально, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, на двусторонних проектах, развивая отношения исключительно с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально. Посмотрим, готово ли новое руководство Европейской комиссии какие-то меры предпринять для нормализации…, только их не нужно ничем обуславливать, потому что не мы их разрушали и не нам их восстанавливать», — сказал журналистам Медведев, сообщает РИА Новости.

| 2019-09-10T16:23:59+00:00 10 сентября 2019, 18:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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