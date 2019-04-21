Отменить регистрацию Зеленского пытались девять раз

Представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко в воскресенье, 21 апреля, заявил, что отменить его регистрацию кандидатом в президенты пытались девять раз, сообщает УНИАН.
Отвечая на вопрос относительно судебного заседания по иску наблюдателя за выборами от общественной организации Украинская ассоциация акционеров Андрея Хилько, Корниенко отметил, что «это был уже 9-й его иск к нам».
«Сама ситуация, это было накануне дня голосования вечером и информационное пространство уже было более или менее свободное от новостей, — по нашему мнению, именно это вызвало такое повышенное внимание именно к этому 9-му иску. Потому что остальные 8 исков он так же проиграл. В них он так же требовал отмены регистрации, что просто по закону нельзя сделать», — отметил представитель штаба Зеленского.
Так, по словам Корниенко, его коллеги вчера выступили с позицией, что все это «чушь». «Человек занимается … Мы не знаем, какие у него мотивы это делать, но юридических точно там мало мотивов», — констатировал координатор ЗеКоманды.
Как сообщалось, в ночь на 21 апреля Шестой апелляционный админсуд Киева не удовлетворил иск Хилько об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты.