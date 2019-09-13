Отмена визового режима для граждан Турции упрощает миграционный процесс

Отмена с 1 сентября этого года визового режима для граждан Турции означает упрощение миграционного процесса.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По словам главы Службы, к гражданам Турции и так применялся упрощенный порядок выдачи визы.

«То есть, виза выдавалась непосредственно в аэропорту. Отныне, время на это не затрачивается, устранены бюрократические препятствия, и граждане Турции свободно пересекают все пограничные контрольно-пропускные пункты нашей страны», — сказал Гусейнов.

Гусейнов напомнил, что согласно соглашению, граждане Турции могут находиться в Азербайджане 30 дней.

«Граждане Турции легко посещают Азербайджан, точно так же, как и граждане Азербайджана — Турцию. Никаких проблем с этим нет», — добавил он.