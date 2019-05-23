Отмена итогов выборов мэра Стамбула расколола ЦИК страны

Центральная избирательная комиссия Турции обнародовала окончательные итоги муниципальных выборов.

Согласно информации, на выборах глав муниципалитетов Партия справедливости и развития (ПСР) набрала 54,76 %, Республиканская народная партия (РНП) 17,71 %, Партия националистического движения (ПНД) 17,20 %, ДПН 4,21 %, Хорошая партия 1,77%, Партия счастья 1,55 % голосов избирателей.

Кроме того, Высший избирательный орган Турции подтвердил решение перевыборах мэра Стамбула, которые назначены 23 июня.

ЦИК Турции ранее, 6 мая, одобрил обращение правящей Партии справедливости и развития по вопросу проведения повторного голосования по провинции Стамбул (на муниципальных выборах 31 марта).

ЦИК обосновал свое решение тем, что, несмотря на требование законодательства, 225 глав и 3500 сотрудников избирательных участков в Стамбуле не являлись государственными служащими. Повторные выборы по Стамбулу намечены на 23 июня.

Отметим, что решение ЦИК от 6 мая об отмене выборов мера Стамбула было принято семью голосами против четырех. В обнародованной вечером 22 мая обширной, 250-ти страничной резолюции ЦИК объясняющей это решение, 4 члена, во главе с председателем Комиссии Сади Гювеном, также прокомментировали причины по которым проголосовали против повторных выборов. По их мнению аргументов приведенных их коллегами было недостаточно для отмены итогов выборов проведенных 31 марта, и это решение было принято в нарушение законов.