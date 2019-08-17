Открыто дело против показавшего расистский жест тренера сборной России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) открыла дело в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато.

Специалист показал узкие глаза после матча с командой Южной Кореи.

Яременко отметил, что заседание комиссии пройдет 20 августа. По мнению функционера, Бузато грозит отстранение от игр.

«ВФВ дополнительно наказывать тренера не будет, мы направили в FIVB предложение дисквалифицировать Бузато на две игры сборной. Окончательное решение за международной федерацией», — цитирует Яременко ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВФВ извинится перед Южной Кореей за жест тренера.