Открылся самый дорогой курорт в мире

На Филиппинах открылся самый дорогой курорт в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Banwa Private Island занимает целый остров в Палаванском архипелаге. Гости будут добираться туда по воздуху из Манилы. Стоимость перелета на девятиместном гидросамолете составляет 990 долларов (64 тысячи рублей), на пятиместном вертолете — 11,6 тысячи долларов (755 тысяч рублей).

Banwa Private Island состоит из шести вилл, стоимость проживания в которых достигает 100 тысяч долларов в сутки (6,5 миллиона рублей). В каждой из них имеется отдельный безбортный бассейн.

Гости могут заниматься подводным плаванием, посещать спа и ресторан, кататься на водных мотоциклах и катамаранах, играть в теннис и заниматься йогой. На острове встречаются табонские большеноги и морские черепахи, о которых гостям может рассказать работающий в Banwa Private Island специалист.(Lenta.ru)