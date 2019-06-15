Открылся прямой чартерный рейс Баку- Шарм-эш-Шейх — Баку

Об этом в субботу на пресс-конференции в Баку сказала министр туризма Египта Рания аль-Машат, передает Trend.

По ее словам, данный рейс имеет регулярный характер, и начиная с 18 июня текущего года будет осуществляться каждый четверг.

Открытие прямого авиарейса между Баку и Шарм-эль-Шейхом может значительно сократить время в пути между Азербайджаном и Египтом и устранить все неудобства.

Так, время полета составляет всего три часа, против нынешних 14 часов с дополнительными пересадками. Рейс открыт компанией SCAT Airlines и будет осуществляться на комфортабельных Boeing 757-200.

Минимальная цена тура составляет 399 долларов и выше. В стоимость входит страховка, питание, трансфер и другие бонусы.