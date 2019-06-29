Открылся новый комплекс воинской части погранотряда «Газах»

На служебной территории погранотряда «Газах» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана сдан в пользование новый комплекс воинской части.

Как сообщили Report в ГПС, на мероприятии, посвященной открытию, выступил начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Было особо отмечено, что переход под контроль Государственной пограничной службы части госграницы с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов, является важным шагом для обеспечения целостности государственных границ.

Глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов выступил на мероприятии и пожелал военнослужащим успехов в их почетной службе. В ходе мероприятия была награждена группа военнослужащих, показавших хорошие результаты.