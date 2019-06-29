Открылся новый комплекс воинской части погранотряда «Газах»

На служебной территории погранотряда «Газах» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана сдан в пользование новый комплекс воинской части.

Как сообщили Report в ГПС, на мероприятии, посвященной открытию, выступил начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Было особо отмечено, что переход под контроль Государственной пограничной службы части госграницы с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов, является важным шагом для обеспечения целостности государственных границ.

Глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов выступил на мероприятии и пожелал военнослужащим успехов в их почетной службе. В ходе мероприятия была награждена группа военнослужащих, показавших хорошие результаты.

| 2019-06-29T13:43:44+00:00 29 июня 2019, 14:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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