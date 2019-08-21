Открылся азербайджано-китайский завод по производству комби

21 августа на территории Абшеронского района при поддержке государства и на основе местных и китайских инвестиций приступил к работе завод по производству комби.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Годовая производственная мощь завода – совместного азербайджано-китайского предприятия, принадлежащего ООО «Электрогаз», составляет 120 тыс. единиц комби. Сейчас на заводе обеспечены работой 30 человек. В будущем на заводе планируется открытие около 200 новых рабочих мест. В открытие завода вложено 2 млн манатов инвестиций, половина из которых — зарубежный капитал. В будущем объём инвестиций в завод возрастет до 11 млн манатов. Это позволит расширить профиль производства завода.

Планируется, что продукция завода в будущем будет экспортироваться под брендом “Made in Azerbaijan».

На мероприятии в связи с началом работы завода по производству комби с участием различных госструктур, местных и китайских предпринимателей ООО «Электрогаз» был предъявлен документ поощрения инвестиций. Этот документ позволяет компании пользоваться некоторыми льготами. Документ о поощрении инвестиций освобождает компанию на 7 лет от 50% налога на прибыль, земельного налога, НДС на ввозимые оборудование и устройства и таможенных пошлин.

| 2019-08-21T17:00:20+00:00 21 августа 2019, 19:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss