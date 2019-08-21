Открылся азербайджано-китайский завод по производству комби

21 августа на территории Абшеронского района при поддержке государства и на основе местных и китайских инвестиций приступил к работе завод по производству комби.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Годовая производственная мощь завода – совместного азербайджано-китайского предприятия, принадлежащего ООО «Электрогаз», составляет 120 тыс. единиц комби. Сейчас на заводе обеспечены работой 30 человек. В будущем на заводе планируется открытие около 200 новых рабочих мест. В открытие завода вложено 2 млн манатов инвестиций, половина из которых — зарубежный капитал. В будущем объём инвестиций в завод возрастет до 11 млн манатов. Это позволит расширить профиль производства завода.

Планируется, что продукция завода в будущем будет экспортироваться под брендом “Made in Azerbaijan».

На мероприятии в связи с началом работы завода по производству комби с участием различных госструктур, местных и китайских предпринимателей ООО «Электрогаз» был предъявлен документ поощрения инвестиций. Этот документ позволяет компании пользоваться некоторыми льготами. Документ о поощрении инвестиций освобождает компанию на 7 лет от 50% налога на прибыль, земельного налога, НДС на ввозимые оборудование и устройства и таможенных пошлин.