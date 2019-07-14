Отец-педофил, насиловавший своего кричащего годовалого ребенка и размещавший видео в DarkNet, получил 70 лет

31-летний Джеймс Локхарт из Флориды, снявший серию жестоких видеороликов с изнасилованием младенца, а затем разместивший их в темной паутине, получил максимальное наказание: 70 лет тюрьмы « Как сообщает www.usa.one. Его признали виновным в производстве, распространении и хранении детской порнографии в четверг 11 июля. Локхарт также признал свою вину в марте этого года и подписал соглашение, согласно которому окажет помощь в поимке других онлайн-педофилов и даст против них показания.

Локхарт снял четыре видео с надругательством над маленькой девочкой в ​​период с марта 2016 года по февраль 2018 года « Как сообщает www.usa.one. На момент первой садистской записи малышке был всего 1 год. Затем, согласно судебным протоколам, мужчина опубликовал их на темном веб-форуме, используя псевдонимы «StrangeWood» и «HardWood». На форуме он описывал свои контакты с детьми женского и мужского пола, обещал, что снимет новые видеоролики и спрашивал, что еще ему сделать с детьми. Локхарт собрал коллекцию садо-мазохистской детской порнографии, в том числе — со своим ребенком. Следователи нашли 43 видео и 4000 изображений. Полицейские показали видео и фото жене Локхарта, матери малышки и ее брата-близнеца. Женщина без колебания опознала своего ребенка, руку супруга с обручальным кольцом на видео, их диван и мягкие игрушки дочери. До ареста Локхарт работал фельдшером скорой помощи в частной компании Paramedics Logistics Florida. Служба безопасности выследила Локхарта через сеть мгновенных сообщений Kik Messenger, а затем отследила IP-адрес, который использовался в учетной записи Kik для Локхарта. Мужчину арестовали 5 октября 2018 года после того, как обыскали его дом в Брадентоне. (usa.one).