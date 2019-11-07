Отец Нурмагомедова не исключил бой сына с Мэйуэзером

Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.

«Почему бы нет», — написал он в Instagram, отметив, что уважает желание Мэйуэзера провести бой с Хабибом.

«У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC»,— пояснил Нурмагомедов-старший.

Затем, по словам отца спортсмена, для подготовки возможного боя с Мэйуэзером Нурмагомедову потребуется принять участие в тренировочном лагере под руководством украинского боксера Василия Ломаченко.

В конце октября отец Нурмагомедова заявил, что сын планирует завершить карьеру через несколько боев. В настоящее время UFC продолжает заниматься организацией следующего боя Нурмагомедова. Россиянин выйдет против Тони Фергюсона из США в марте или апреле следующего года.