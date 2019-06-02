Отец Неймара заявил, что сын подвергся шантажу

Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, опроверг обвинение в том, что его сын совершил изнасилование, сообщает sports.ru.

— Тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком.

— Если нужно будет показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем, — сказал Неймар-старший.

По его словам, секс был по обоюдному согласию. Кроме того, у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны юриста женщины.

Если потребуется, Неймар будет защищать свою правоту в суде.