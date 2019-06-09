Отец Фуада Аббасова: “Вопрос депортации моего сына — заговор армян”

«Вопрос депортации Фуада Аббасова — это заговор армян, в котором играют роль некоторые азербайджанцы тоже».

Об этом на пресс-конференции в Баку заявил отец азербайджанского журналиста в Росии Фуада Аббасова Малик Аббасов. По его словам, некоторые лидеры азербайджанской диаспоры в России не сделали позитивного шага для азербайджанского народа:

«Была идея, что лидером азербайджанцев, проживающих в России, будет избран Фуад Аббасов, потому что Фуад уважали азербайджанцы, живущие в России, но Фуад сказал, что он не является гражданином России, и это будет невозможно. Несмотря на это некоторые лидеры диаспоры подготовили провокацию против Фуада, и результат стал таким: я уверен, что те, кто готовился против Фуада, являются глава Российско-азербайджанского культурного общества в Москве Агададаш Керимов и президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев («Азеррос») России Мехрибан Садыгова».

Аббасов отметил, что Азербайджанское правительство является гарантом безопасности азербайджанцев как внутри страны, так и за ее пределами:

«Я обращаюсь к правительству Азербайджана с просьбой защитить Фуада Аббасова, и это должно осуществляться со стороны государства, или Фуад Аббасов должен быть освобожден или отправлен в Азербайджан. Есть вероятность того, что они могут его очернить, поэтому проблема должна быть решена в ближайшее время».

Отец Ф. Аббасова также ответил Аразу Ализаде, члену парламента Азербайджана:»Что Араз Ализаде сделал для Азербайджана? Фуад Аббасов защищал интересы азербайджанцев в России».

Отметим, что журналисту Фуаду Аббасову запрещен въезд на территорию России на протяжении 50 лет. Cоответствующее решение принято по запросу ФСБ России. Накануне Московский областной суд отклонил его жалобу, оставив в силе предыдущее решение суда. Согласно решению суда, Ф. Аббасов должен быть депортирован с территории Российской Федерации в течение 10 дней.