Отец Ассанжа назвал причины выдачи сына Эквадором

Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон 28 апреля заявил, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству. Об этом сообщает ТАСС.

«Эквадор не имеет собственной валюты, он использует американский доллар. Получить кредит МВФ без одобрения США, то есть соглашения с властями Штатов о выдворении Ассанжа из посольства, невозможно», — сказал Шиптон.

Ранее стало известно, что Совет управляющих МВФ одобрил соглашение, по которому фонд предоставит Эквадору кредит в размере более $4,2 млрд.

С 2012 года австралийский журналист Джулиан Ассанж скрываося в посольстве Эквадора в Лондоне, однако 11 апреля11 апреля был лишен политическаого убежища и выдан британским властям.

Великобритания пообещала не выдавать его Вашингтону в случае угрозы смертной казни, однако США заверяют, что Ассанж обвиняется только в «сговоре с целью совершения компьютерного взлома» и ему грозит пять лет лишения свободы (iz.ru)