Отели в Египте отменят запрет на купание в буркини

Египетская палата туризма выпустила предупреждение к отелям о недопустимости запрета на купание в бассейнах и море в буркини — купальных костюмах для мусульманок.

Как сообщает издание Egypt Independent, в первую очередь постановление касается гостиниц в Айн-Сохне и Рас-Судре на Красном море, где давно действуют такие запреты.

В документе подчеркивается, что ограничения могут действовать только в отношении тех, кто купается в бассейнах в повседневных футболках и штанах.

Отмечается, что это «чревато попаданием в воду различных болезнетворных бактерий и в целом является негативным фактором для общего имиджа гостиницы», сообщает iz.ru.

В этой связи у отелей потребовали изменить правила пользования бассейнами. Указывается, что запреты на купание в буркини действуют в основном в отелях, находящихся под управлением христиан.