Отель Трампа принес в 2018 году свыше 40 миллионов долларов прибыли

Одна из «жемчужин» империи недвижимости, принадлежащей президенту Дональду Трампу, вашингтонская гостиница Trump International Hotel, в прошлом году принесла своему владельцу многомиллионную прибыль. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном в четверг Управлением по этике при правительстве США, сообщает Голос Америки.

Вашингтонская гостиница, входящая в состав империи Трампа, принесла в 2018 году прибыль в размере 41 миллиона долларов. Финансовый отчет о доходах, который обязаны предоставлять государству все высшие должностные лица в США, дает представление о долгах, активах и прибыли сотен компаний, принадлежащих Дональду Трампу. В общей сложности доходы президента в 2018 году снизились до 434 миллионов долларов в сравнении с 450 миллионами, о получении которых Трамп отчитался в 2017 году.

Впрочем, не все объекты недвижимости принесли президенту доход в прошлом году. К примеру, прибыль поместья Мар-а-Лаго на южном побережье Флориды снизилась на 2,5 миллиона, составив 22,7 миллиона долларов, отмечается в документе.

Начиная с момента своего прихода в Белый дом, президент подвергается критике за отказ раскрыть полную информацию о своих активах. Оппоненты президента утверждают, что Трамп таким образом создал конфликт между своими бизнес- и политическими интересами.