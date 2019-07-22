Отдайте миллиарды

Газовые отношения Украины и России вступили в новый этап. Их характеристика выражается в двух компонентах.

По решению Стокгольмского арбитража российский «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд. Москва платить не хочет, хотя деньги на всякий случай зарезервировала. Вместо этого она предприняла юридическую тянучку обращением в апелляционные инстанции.

В ответ «Нафтогаз» обратился в суды европейских стран с иском о принудительном исполнении Стокгольмского арбитража. Имеется в виду арест активов российского монополиста в соответствующих странах в счет погашения $2,56 млрд.

Как говорится в сообщении украинской компании, «Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов».

В Люксембурге суд принял аналогичное решение. «В тот же день решение в пользу «Нафтогаза» принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил аресты относительно российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража».

Иск «Нафтогаза» о принудительном взыскании средств был подан 15 февраля к люксембургским подразделениям крупнейших банков и «Газ Капитал С.А.» об аресте любой задолженности и активов «Газпрома» в Люксембурге. В этой стране зарегистрирована SPV-компания — эмитент действующей программы еврооблигаций «Газпрома». И от того, чем закончится суд «Газпрома» с «Нафтогазом» в Люксембурге, зависят решения российской газовой монополии по размещению новых евробондов в рамках действующей программы. Это значительные средства.

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и его транзите через газотранспортную систему Украины. Как отмечено выше оно оказалось в пользу «Нафтогаза». На это подана апелляция в суд округа Свеа в Швеции.

Киев не стал ждать очередного разбирательства и начал процедуру принудительного взыскания денег с «Газпрома» через арест зарубежных активов холдинга. Это коснулось собственности «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.

Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. И теперь параллельно с основной исковой линией в иностранных судах началась борьба за активы российского холдинга.

В марте 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

В январе суд кантона Цуг в Швейцарии полностью отменил постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 — операторов действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северный поток — 2».

В середине июня «Газпром» передал в арбитраж уточненные исковые требования к «Нафтогазу» по спору о контрактах на транзит и поставку газа. Как отмечала московская газета «Ведомости», российский концерн требует признать обязательство по объему транзита недействительным с 19 января 2009-го по 31 декабря 2017 года и пересмотреть его в меньшую сторону с 1 января 2018-го и до окончания контракта. Кроме того, «Газпром» настаивает на аннулировании обоих контрактов с 1 января 2018 года.

Все юридические тяжбы происходят на фоне се усложняющихся переговоров по украинскому транзиту газа. Российская компания на разных уровнях неоднократно заявляла, что готова будет обсуждать новые условия транзитного сотрудничества с Украиной только после прекращения судебного разбирательства. «Нафтогаз» же не хочет отказываться от своих претензий на победу в Стокгольме и выплату $2,56 млрд. Кроме того, украинская компания подготовила новый иск к «Газпрому» о взыскании утраченной выгоды за прекращение транзита.

Со своей стороны, в «Нафтогазе» согласны продолжить переговоры, и предлагают два варианта транзитного договора с «Газпромом». Об этом написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Во-первых. Это должно быть операторское соглашение об объединении газотранспортных систем, (interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 млрд. куб. м ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей на 60 млрд. куб. м ежегодно в среднем на протяжении 10 лет. Как отметил Витренко, «Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть относительно их экономической обоснованности не должно быть сомнений».

Он напомнил, что Марош Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы экономически обоснованных условий транзита, которые могут быть реализованы на практике.

Во-вторых. В случае отсутствия транзитного контракта с «Газпромом» предлагается своп газа. По словам Витренко, такие контракты являются привычными для европейского рынка.

Как сообщало агентство РБК-Украина, трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия-Украина-Россия пройдут в сентябре 2019 года.

Витренко предлагает не ждать сентября, на который запланированы трехсторонние переговоры, и уже сейчас начать работу над договорами.

Хотя на первом плане проблема транзита, на самом деле она носит политический характер. После того как Украина с 2015 года перестала покупать российский газ непосредственно у Москвы, Кремль потерял важнейший рычаг своего влияния на Киев.

С этой точки зрения восстановление транзита газа через украинскую ГТС сопрягается с попытками вернуть прямые поставки газа от «Газпрома». И тем самым в какой-то мере восстановить влияние на украинскую политику.

Сделать это в Белокаменной предполагают через так называемые пророссийские партии, одна из которых «Оппозиционная платформа — За жизнь» проходит на выборах в Верховную раду. В Москве очень надеются, что эта фракция получит какие-то руководящие посты в парламенте и осуществит политическое прикрытие восстановлению московского влияния. Хотелось бы большего, например, каких-то министерских портфелей, но низкие результаты на выборах не дают оснований для таких расчетов.

Судя по некоторым успехам в судах Нидерландов и Люксембурга, «Нафтогаз» навряд ли пойдет на какое-то уступки и будет настаивать на европейском походе к транзитному контракту. При этом у «Газпрома» времени не так уже и много. Он должен решить транзитную проблему до наступления холодного времени года. В этом отношении «Нафтогазу» спешить особо не стоит, так как за поставки газа отвечает «Газпром» и нет ситуации подобной конфликтам в 2006 и 2009 гг. Любые перерывы в поставках газа, в том числе и через Украину заставят европейцев ускорить переход на сжиженный газ, что грозит России существенными финансовыми потерями.

Скорее всего, переговоры по транзиту будут в сентябре, их успех во многом определится политической конфигурацией в Украине по результатам парламентских выборов и персональным составом кабинета министров.

В Москве будут тянуть время до последнего в надежде на то, что кривая как-то вывезет. Пока не очень получалось.