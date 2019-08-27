От жителей Туркмении требуют справки о живых и мертвых родственниках

Правоохранительные органы Туркмении усилили контроль над населением, в том числе — за собственными сотрудниками.

В конце июля на сайте «Хроника Туркменистана», принадлежащем «Туркменской инициативе по правам человека» — ТИПЧ, появилась информация о том, что жители страны раз в два-три месяца должны предоставлять местным участковым справки о местах проживания и захоронения своих близких родственников — вплоть до третьего поколения.

Такие справки в Туркмении называются «уч арка». Их начали требовать от жителей страны еще в годы правления бывшего президента Сапармурата Ниязова. Тогда информацию о своих родственниках нужно было предоставлять, в частности, при приеме на работу.

Лидер туркменской Республиканской партии в изгнании Нурмухаммед Ханамов не исключает, что участившийся сбор информации о родственниках может быть вызван готовящейся перестановкой в государственном аппарате. Общую активизацию деятельности силовиков в Туркмении он связывает с двумя обстоятельствами. «Во-первых, в стране сложилась угрожающая экономическая и социальная ситуация, и власти опасаются каких-то волнений, — рассуждает Ханамов. — Во-вторых, за последний год активизировалась туркменская молодежь за рубежом, причем как обучающиеся там студенты, так и туркменские эмигранты. И хотя зарубежная оппозиция до сих пор раздроблена, но эти круги укрепляют контакты между собой».

Глава «Туркменской инициативы по правам человека» Фарид Тухбатуллин также отмечает признаки усилившегося контроля спецслужб. От наблюдателей ТИПЧ, говорит он, поступают сообщения, что в областных центрах стало больше камер видеонаблюдения, машин с затемненными стеклами, из которых легко наблюдать за происходящим на улицах.

«Свадьбы, юбилеи модно стало записывать на видео, и сейчас людей, которые ведут съемку торжеств, обязали предоставлять записи представителям МНБ, — говорит Тухбатуллин. — А на свадьбах люди выпивают, и у них развязываются языки».

Deutsche Welle