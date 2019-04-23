От Тютчева до Мизулиной: российский «ответ Зеленскому»

Об алогизме, как о некой неистребимой черте характера россиян и даже о предмете их гордости, писал еще Федор Тютчев. Он утверждал, в стихотворной форме, что умом Россию не понять. А в качестве, так сказать альтернативной возможности выстраивать с нею диалог, Тютчев указывал на то, что «в Россию можно только верить». С момента озвучивания этого предложения прошло полтора столетия, но его суть, по большому счету, не изменилась. Особенно в той части, где говорится о сложности понимания со стороны здравомыслящих людей того, что происходит в России.

Итак, в Украине президентские выборы. Во втором туре, что называется за явным преимуществом, победу в них одержал шоу-мен, бывший «КВН-щик», основатель и художественный руководитель студии «95 квартал» Владимир Зеленский. Реакция российских политиков на это событие не заставила себя ждать. Вначале укажем, как отличился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, смотрел ли Владимир Путин дебаты кандидатов в президенты Украины, он сказал: «Насколько я понимаю, непосредственно когда они (дебаты. — прим. ред.) шли, у него не получилось, он тогда как раз занимался делами Читинской области». Такую фразу привело «РИА-Новости» и другие российские СМИ. «Расскажите там кому-нибудь, что Читинская область упразднена в 2008 году», — написал на своей странице в социальной сети Facebook президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Но, слово, как известно, не воробей. Что Песков сказал, то уже сказал. И те, кто отказываются верить в то, что Читинская область в РФ все же существует, рискуют прослыть в этой стране оппозиционерами. Или же, тайными членами «Правого сектора». Ведь, нашли же в РФ и продемонстрировали как-то визитку Дмитрия Яроша. Неспроста она нашлась, ой неспроста!

Правда, теперь в РФ, наверное, модно будет демонстрировать иное доказательство вероломной и коварной связи с Украиной. Речь, возможно, пойдет о билетах на концерты «95 квартала». Россиян, которые имеют такие билеты, могут обвинить в сочувствии «бендеровцам». И в качестве наказания, вполне может статься, могут приказать признать шутки «95 квартала» не смешными. Жестоко? Весьма. А что вы хотели? Не Читинскую же область им искать!

А тем временем, наиболее чутко подкравшуюся угрозу почувствовали депутаты Госдумы РФ. Там раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов. Депутат Николай Земцов пошел еще дальше. Он заявил, что « осмеяние власти как таковой — это прямой путь к Майдану». О том, что в РФ нет Майдана, а есть Болотная или Красная площадь, Земцов не уточнил. Видимо, решив, что он итак довел свою мысль достаточно ясно.

Тем более, что его поддержали коллеги. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов ополчился на передачи Comedy Club и «Наша Russia» за шутки про депутатов, которые едят икру и лобстеров, и во всем виноваты. Понятное дело, что мазать одним миром всех депутатов Госдумы- неправильно. Правильно и то, что далеко не только депутаты Госдумы РФ виноваты в проблемах их страны. Жаль только, что смелый депутат Власов решил не называть главного виновного во всем происходящем. Хотя, почему не назвал? Еще как назвал — это «депутаты» Пронин и Мамонов из «Наша Russia» всему виной!

Жду теперь, когда российские депутаты объявят резидентов Comedy Club и «Наша Russia» завербованными агентами западных спецслужб. А ведь, перед Мишей Галустяном, после победы в Украине Владимира Зеленского, открывались такие перспективы! По крайней мере, интернет полон ироничных высказываний на сей счет. Хотя, что мы знаем об иронии и сарказме? Что мы знаем о них, после высказываний члена Совета Федерации РФ от Омской области Елены Мизулиной?!

Она ведь такое сказанула! В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел ежегодный Форум безопасного интернета (ФБИ-2019), десятый по счету. Он, вот ведь случайность, совпал с рассмотрением в Совете Федерации законопроекта о «суверенном рунете». И сенатор Мизулина выступила там с поистине исторической речью.

«Запрет как норма права и есть самая большая свобода человека. Вам всегда говорят, что депутаты только запрещают. Это ложное представление. Запрет — это и есть свобода. Он говорит: этого нельзя, а остальное можно. Чем больше прав, тем больше несвободы»,- утверждает она. Жду теперь продолжения этого логического ряда и появления утверждений, что война лучше, чем мир. Что тюрьма лучше, чем свобода. Что смерть лучше, чем жизнь. Ну а что? Все логично, все естественно. Ведь, еще Тютчев писал, что умом Россию не понять. Стало быть, остается только верить сенатору Мизулиной и иным российским политикам, выступающим ныне с гневными заявлениями в стиле «наш ответ Зеленскому».