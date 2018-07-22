От Трампа требуют подробностей разговора с Путиным «тет-а-тет»

Содержание переговоров между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки должно стать достоянием общественности, заявил бывший директор ЦРУ Леон Панетта в интервью телеканалу Fox News.

«Трамп впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а РФ не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней», — подчеркнул Панетта, сообщает korrespondent.net.

В то же время телеканал сообщает, что Путин заверил Трампа в том, что не будет никаких вмешательств РФ в предстоящие выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.

Напомним, что Путин сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие во время встречи двух лидеров за закрытыми дверями. Эту информацию подтвердил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе

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