От ран, полученных при взрыве в Бенгази умер еще один сотрудник ООН

Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при подрыве автомобиля в ливийском Бенгази, в результате чего число жертв инцидента среди сотрудников всемирной организации увеличилось до трех. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиков.

Взрыв произошел ранее в субботу, в ООН сообщили о двух погибших и трех пострадавших сотрудниках. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил произошедшее и выразил свои соболезнования семьям погибших. После сообщений о гибели миротворцев в Ливии Франция запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН. (ТАСС)

| 2019-08-11T01:15:53+00:00 11 августа 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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