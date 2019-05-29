От производителя к покупателю: «Ковчег» начал кампанию по развитию устойчивой цепи потребления

В магазинах и на рынках страны можно купить практически любые продукты питания, но найти среди них не только вкусные, но и полезные – большая проблема. Проект «Ковчег», финансируемый ЕС и реализуемый Общественным объединением защиты животных Азербайджана, являющимся официальным представителем организации Slow food в нашей стране, ставит одной из своих целей как раз обеспечение населения качественной сельскохозяйственной продукцией.

Глава Общественного объединения защиты животных Азербайджана Азер Гараев рассказал # о том, что на днях в Мингячевире состоялось мероприятие, организованное представительством ЕС в Азербайджане и посвященное 10-летию Восточного Партнерства. На нем была организована европейская деревня с выставочными павильонами.

«В одном из таких павильонов мы представили наш проект, направленный, в частности, на увеличение доходов частных сообществ через slow food tourism, и поддержку местных производителей из горных регионов Большого Кавказа с учетом благосостояния сельскохозяйственных животных и окружающей среды.

На мероприятии мы раздавали брошюры и другие материалы, посвященные сохранению биоразнообразия страны. Также присутствовавшие могли пообщаться с предпринимателями из Исмаилинского района, задействованными в нашем проекте»,–отметил он.

По его словам, фермерские хозяйства, выращивающие традиционную, экологически чистую продукцию, популярны у туристов. Те могут принять участие во всей цепи производства и потребления.

«Мы сотрудничаем с Азербайджанским Бюро по туризму, Государственным Агентством туризма и компанией Pasha travel. В проекте «Ковчег» задействовано более 20 фермеров, но это только начало. Работа,–говорит эксперт, будет продолжаться и после окончания проекта»

А.Гараев подчеркнул, что ими был дан старт масштабной кампании по развитию устойчивой цепи потребления.

«В рамках проекта мы выискиваем традиционные, но исчезающие продукты питания и стремимся популяризировать их. Важно, чтобы они имели своего потребителя, иначе им просто не выдержать конкуренции с ГМО и трансжирами. Экологичные, полезные продукты питания всегда дороже. Например, сливочное масло по цене не может конкурировать с маргарином, но многие покупают именно его, зная, что оно куда более полезно»–говорит он.

Потребитель, как заявил он, имеет выбор, и важно сформировать правильный вкус у взрослых и детей.

«Все больше детей отдает предпочтение фаст-фуду. Это быстрая и дешевая еда, но при этом вредная. Частое ее употребление может привести к ожирению. Чтобы потребители делали правильный выбор в пользу национальной продукции, мы начали проведение вышеупомянутой кампании. Мы планируем,–говорит А.Гараев,– тесно сотрудничать с органами образования и СМИ, как с инструментами доступа к потребителю».

Сейчас идет подготовка учебного пособия для школ о формировании вкуса у подрастающего поколения. Это пособие, как надеется эксперт, будет изучаться на факультативных занятиях.

«Мы уже обратились в Минобразование с соответствующей просьбой»,–сказал он.

Вкусные и здоровые продукты питания, по его словам, не интенсивное сельское хозяйство. С другой стороны, при экстенсивности теряется смысл их производства, то есть нужна золотая середина.

По убеждению А.Гараева, необходим прямой диалог между потребителем и производителем. Нужно объяснять последним, чем обусловлена ценовая политика, рассказывать о сложностях производства, затратах. Но еще более важно добиться снижения цен на традиционные продукты потребления, ведь тогда увеличится спрос на них. Только в этом случае получится правильно организовать так называемые рынки земли.

«У нас проводятся ярмарки, но на рынках земли будут реализовываться исключительно продукты традиционные, исчезающие и экологически чистые»–сказал специалист.

Фермер формирует потребителя, однако и потребитель формирует то, что фермер производит.

Сейчас потребитель во всем мире, и в том числе в Азербайджане, стал подходить более избирательно к тому, что он ест. Если внутренний производитель не сможет удовлетворить потребности азербайджанских граждан в качественных продуктах питания, они будут поступать к нам из-за рубежа, что нашей стране совсем не выгодно.

Наши исконные продукты питания –это то, что может быть интересно не только внутреннего потребителю, но и экспортерам. Скажем, азербайджанское вино из французских сортов винограда в Европе вряд ли вызовет большое интерес. Другое дело – вино из местных сортов.

По словам А.Гараева, в рамках проекта были обнародованы первые результаты по картографированию и паспортизации первичного списка продуктов, являющихся для нас традиционными. Таковых на данный момент 40.

«В нашей стране утрачено огромное количество видов сельскохозяйственных культур и животных. Восстановить, то, что возможно и сохранить, что есть – вот наша цель. Это длительный процесс, и в нем должны принять участие местное население, государственные структуры, бизнес сектор, а также наука. Например, в Гахском районе всего одна женщина сохранила один из традиционных сортов томатов. Не осталось уже практически и Зыринского сорта арбуза. Из 300 сортов винограда, выращиваемых в Азербайджане, осталось лишь несколько. Утрачены многие сорта риса, которые выращивали в южных районах. Сейчас фермерам более выгодно выращивать селекционные сорта и ГМО, которые более устойчивы к болезням, менее требовательны к поливу и дают более крупный урожай»–сказал А.Гараев.

Что касается сферы животноводства, то, как рассказал # руководитель НПО «Хаяджан», член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов, с конца 19 века и до распада СССР на территории Азербайджана исчезло более 78 видов домашних животных. Из них 50-60% были чисто эндемическими видами. Например, в селении Гала, как заявил эксперт, были бараны, которые имели огромный курдюк. Для них делали специальную коляску, чтобы животное могло двигаться. Только курдюк весил 20-25, а иногда и 30 кг. Другой вид исчезнувший вид – той гоюуну.

«Самцы таких баранов были почти в 2 метра длиной и когда достигали двухлетнего возраста, то не могли держаться на ногах из-за тяжести тела. Они все время лежали. Одного барана хватало на то, чтобы накормить всех гостей на свадьбе»–сказал А.Мамедов.

Кроме того, мы потеряли уникальный вид бактриана – двугорбого верблюда, который все время обитал на территории Азербайджана. Эти верблюды были двух видов – один вьючный для грузов, другой- обитал в полупустынных районах Миль, Муган, Ширван. Он составлял основу питания местный жителей. Кстати, по словам эксперта, настоящий айран получают именно из верблюжьего молока.

«Исчезло и несколько пород коз, в частности козы Гара Мурад, которых выращивали преимущественно в Ширванском районе. Их не резали, а использовали для получения молока, из которого изготавливали самый вкусный сыр. По поводу коров, например, корова породы зебу- исчезающий вид. Эти животные выдерживают любую жару, не чувствительны к малярии, их молоко по жирности намного выше, чем у других. Они жили в южных районах Азербайджана, но потом их стали активно скрещивать с другими породами. Потеряли мы и несколько пород лошадей. У нас были знаменитые ширванские лошади и газахские скакуны- делибозы, о которых писал Гачаг Наби»–рассказал А.Мамедов.

Сейчас привозят новые породы из-за границы, скрещивают с нашими, и наши исконные породы сельскохозяйственных животных исчезают. Получаются мутанты, гибриды, у них хорошая выживаемость, но качество мяса и молока пропадает, отметил специалист. По его убеждению, самое страшное нападение –это нападение на генофонд.