От прочного мира в результате урегулирования карабахского конфликта выиграют все

Все выиграют от прочного мира в результате урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе.

«Только на прошлой неделе мы стали свидетелями позитивной встречи лидеров Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Расширение контактов на высоком уровне и значительное сокращение нарушений режима прекращения огня дают нам некоторую надежду на то, что процесс может продвинуться вперед», — сказала она.

Могерини отметила, что от прочного мира выиграют не только граждане Азербайджана и Армении, но и за пределами этих стран, потому что прочный мир поможет всему региону реализовать свой потенциал.