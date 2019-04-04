От прочного мира в результате урегулирования карабахского конфликта выиграют все

Все выиграют от прочного мира в результате урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе.

«Только на прошлой неделе мы стали свидетелями позитивной встречи лидеров Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Расширение контактов на высоком уровне и значительное сокращение нарушений режима прекращения огня дают нам некоторую надежду на то, что процесс может продвинуться вперед», — сказала она.

Могерини отметила, что от прочного мира выиграют не только граждане Азербайджана и Армении, но и за пределами этих стран, потому что прочный мир поможет всему региону реализовать свой потенциал.

| 2019-04-04T15:31:02+00:00 4 апреля 2019, 17:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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