От Москвы до Еревана и обратно

Мама рассказывала, что давно было время, когда Путин не был президентом

Плакат на митинге протеста в Москве

Инаугурации Путина прошла внешне без каких-либо осложнений. Уже в ее ходе на сайте Кремля появилось сообщение, что новый-старый российский президент внес в Государственную думу кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Чиновная Москва может перевести на какое-то время дыхание. Существенных перемен не предвидится. Теперь предстоит главный аппаратный раунд за новые или старые назначения.

Такое впечатление, что в Кремле предпочитают сделать вид, что 5 мая в 90 городах страны, от Москвы до самых до окраин не было митингов и демонстраций протеста, что в Санкт-Петербурге не появлялись баррикады, а в Первопрестольной на Пушкинской площади ряженые казаки не избивали нагайками даже не протестующих, а случайных прохожих. Полиция не только не вмешивалась, наоборот, по свидетельству очевидцев, покрывала ряженых.

Если придерживаться конспирологии, то близкие во времени события в Армении и митинги в Москве, начиная от выступлений в защиту Telegram, выстраиваются в одну цепочку по чьему-то злобному сценарию с совершенно определенной целью. Совершенно понятной практически всем обитателям московских коридоров власти.

Конечно, совпадения во времени фактор случайный, а вот протесты как в Армении, так и в Москве объективны и отражают состояние общества. Разные формы протестов и разная реакция властей тоже являются производными от внутреннего общественного состояния. Есть и внешний фактор, но его действие весьма ограниченное, что его можно отнести во второй ряд. И это при том, что из Москвы прислали в Ереван многочисленные делегации, которые должны были как-то ситуацию урегулировать. Ничего не получилось, наоборот, своими действиями с грацией башенного крана российские депутаты и сенаторы положение несколько обострили.

Страшный сон окружения Путина и слоя вокруг него в результате армянских протестов начинает сбываться. На митингах 5 мая во многих городах и в двух столицах России повторялось тоже самое. Хотя ныне никто не кричал «Слава Украине!» и «Героям слава!», но в Перми сторонники Навального говорили прямо:«Хотим, как в Армении!». Вот он вирус майданов. Сначала двух киевских, теперь армянского.

Самое ужасное для российского правящего класса состоит в том, что нет у общества иммунитета против революционной инфекции, если хотите токсичности. Майданы распространяются по периферии границ России со скоростью лесного пожара по историческим меркам. Второй очень важный момент. Невозможно предположить, где и в какой форме вспыхнет революционный огонь. Оказывается, что даже самые лояльные страны, в которых правящая элита полностью куплена или вроде бы находится в безвыходном положении, не застрахованы от массовых протестов, против которых у них нет никаких средств, кроме репрессий и натравливания титушек.

В Москве прекрасно отдают себе отчет в том, что пример Армении, даже при продолжении ею пророссийского внешнеполитического курса, разбивает одну из важнейших скреп режима. Если там можно и получается, то почему в России не попробовать.

Отсюда животный страх перед такой перспективой и желание любыми путями задавить проявления хоть какого-то недовольства. В то же время только слепец не видит принципиальное изменение настроения все возрастающей части российского общества. Шовинистическая волна после аннексии Крыма и сужение финансовых возможностей, в том числе из-за санкций снизилась настолько, что уже не заслоняет насущных проблем страны.

В Санкт-Петербурге строили баррикады, и ответ полиции можно было предугадать. Однако в Москве люди просто стояли на Пушкинской площади и никому не мешали, зачем на них натравили заблаговременно привезенных титушек в форме казаков. На это у московской мэрии или у соответствующих федеральных ведомств денег всегда хватает.

Каков результат? Часть народа натравливают на другую. В России это уже было, когда казаки хлестали демонстрантов на улицах городов, спасая царя и отечество. Закончилось это тем, что в относительно мирной февральской революции было убито более 30 тысяч бывших полицейских и городовых. Затем уже большевики проводили расказачивание, так хорошо описанное в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон». Казаки царя не защитили и сами пострадали.

И снова российская власть наступает на те же грабли. По киевскому Майдану известно, что натравливание титушек нисколько не уменьшает силу протеста, наоборот, она возрастает вместе с агрессивностью. Мирный по началу Майдан в украинской столице все больше радикализировался по мере неадекватной реакции властей и применения силы.

В Украине власть подалась на давление из Москвы и попыталась силой подавить выступления, получилось все наоборот. В Армении пока хватило выдержки и даже инстинкта самосохранения, чтобы не пойти на поводу желания решить проблему силовым способом.

В России, судя по всему, не получится ни украинский, ни армянский и даже грузинский варианты. Реакция властей на митинги 5 мая показала, что в стране перемены возможны только ценой большой крови.

До этого власть будет консервировать ситуацию, из последних сил загоняя реального или мнимого демона революции в прокрустово ложе скрепленного скрепами, простите за тавтологию, государства, построенного по принципу держать и не пущать.

Одна из скреп российской власти ее несменяемость, в первую очередь, персональная. Не вдаваясь в глубину процессов на постсоветском пространстве, в Москве очень испугались выступления против Сержа Саргсяна именно потому, что он снова хотел остаться во власти. Прямая аналогия с режимом Путина и только что прошедших в России так называемых выборов была настолько очевидной, что поначалу повергла всю московскую бюрократическую и пропагандистскую машину в ступор, из которого она относительно медленно выходила. В результате решение о вмешательстве, пусть и в форме посылки в Ереван многочисленных гостей, в том числе этнических армян, было принято тогда, когда точку невозврата протестов уже прошли.

Именно страх ее пропустить, и вызывает неадекватную реакцию на мирное собрание людей в центре Москвы. Власть репрессиями и запугиванием пытается сыграть на опережение, чтобы ни в коем случае не повторился ереванский или еще хуже киевский сценарий. И есть чего бояться. В северной столице протесты были более радикальными, хотя и менее многочисленными.

Относительно небольшое число людей вышедших на митинги 5 мая в российских масштабах не должно утешать и создавать иллюзию того, что молчаливое большинство по-прежнему поддерживает Путина. Таких пока еще много, но это фактор временный и самое главное — не мобилизующий. Что толку, что за армянских президентов, того же Сержа Саргсяна, голосовало большинство. Хоть кто-то вышел в его поддержку? Где были миллионы коммунистов перед развалом СССР. Никто из них и пальцем не пошевелил.

Страх — дело временное. Сила рождает противодействие. Это не только закон Ньютона в физике, но и в общественных отношениях. Нежелание власти идти на диалог с обществом приводит к взятию Бастилии и гражданской войне. И это общеисторический процесс и он не зависит от страны или континента.

Если власть это не понимает — ее свергают. Раньше или позже, мирно или насильственно. Лучше как в Армении, но Майдан как фактор никто не отменял.

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