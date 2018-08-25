От количества чиновников шелка-сырца больше не станет

Создается структура по развитию шелководства, а работников «Şəki ipək» отправляют в отпуск по «собственному желанию».

27 ноября 2018 года президентом Азербайджана утверждена Государственная программа развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда на 2018-2025 годы. Программа направлена на развитие данной отрасли, повышение ее экспортного потенциала и роста занятости населения.

20 августа на сайте газеты «İpəkçi» была опубликована статья, в которой рассказывалось, что работников комбината «Şəki ipək» в принудительном порядке отправляют в отпуск за свой счет.

«В январе 2018 года из-за исчерпания запасов шелка-сырца была приостановлена деятельность комбината «Şəki ipək». Руководство комбината вынудило 250-300 работников написать заявление о предоставлении отпуска за свой счет.

А через две недели из-за отсутствия реализации готовой продукции были отправлены в отпуск за свой счет еще 250 работников», — говорится в статье.

# связалось с главным редактором газеты «İpəkçi» Айдыном Мамедовым, чтобы проверить достоверность информации.

«Работников действительно отправили в отпуск по собственному желанию. Но так как отпуск не может длиться более двух месяцев, их вызывают в комбинат через каждые два месяца и заставляют писать новое заявление об отпуске. А недавно им предложили уволиться по собственному желанию», — сказал главный редактор газеты.

Что происходит на комбинате, и почему работников отправляют в отпуск?

Напомним, что в 2017 г. была создана «Азербайджанская промышленная корпорация» (АПК), которая должна была восстановить и реорганизовать деятельность десятка предприятий с применением современных технологий. В список предприятий входило и ОАО «Sheki Ipek».

Как сообщил # финансовый директор комбината Музаффар Умаров, действительно, с октября 2017 года Шекинский комбинат передан Азербайджанской промышленной корпорации, а «Şeki-İpək» переименован в «Аzəripek».

Однако, как утверждает Умаров, информация, опубликованная в «İpəkçi», не соответствует действительности.

«Никто никого не заставлял писать заявление о выходе в отпуск. В январе на комбинате закончился шелк-сырец. И работники сами написали заявление об уходе с работы по собственному желанию», — подчеркнул финансовый директор.

А как же профсоюзы? Ведь кто-то должен защищать права рабочих?

Согласно законодательству страны общественная защита в нашей стране рабочих возложена на Конфедерацию профсоюзов Азербайджана.

Как заявил # начальник отдела приема посетителей Конфедерации профсоюзов Яшар Аббасов, в Азербайджане нет профсоюзов, защищающих права работников легкой промышленности. «Все предприятия легкой промышленности приватизированы. А работники новых частных компаний не захотели создавать профсоюзные организации», — сказал Яшар Аббасов.

«Права шелководов защищает государство в лице Министерства труда и социальной защиты населения», — уверен Яшар Аббасов.

Пресс-секретарь Минтруда Фазиль Талыблы пообещал разобраться с ситуацией на шекинском комбинате и перезвонить.

Но звонка мы так и не дождались.

Как объяснила # руководитель единственной профсоюзной организации, не входящей в состав Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Мирвари Гахраманлы, согласно закону «О страховании от безработицы» страховку могут получить лишь лица, попавшие под сокращение.

«Так что уволенные или отправленные в отпуск по собственному желанию работники шелкового комбината не получат никакой страховки», — заявила Мирвари Гахраманлы.

Шекинский шелковый комбинат был построен в 70-е годы прошлого века. Тогда на комбинате работало 7 тыс. человек.

Сегодня есть утвержденная программа по развитию шелководства, создана целая корпорация (АПК), а шелководство так и не стало приоритетным направлением в экономике страны. Число чиновников растет, а щелководов заставляют увольняться – вот она, занятость населения.

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