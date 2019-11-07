От иностранных священнослужителей в ФРГ будут требовать хорошего знания немецкого языка

Духовным лицам, намеревающимся работать в Германии, перед въездом в страну предстоит подтверждать достаточные для своей деятельности знания немецкого языка. Федеральное правительство распорядилось внести соответствующие изменения в документы, регламентирующие временное проживание и трудовую деятельность иммигрантов, говорится в заявлении министерства внутренних дел, сообщает Русская Служба DW.

Позиция властей обусловлена политикой Германии по интеграции. Духовные лица в силу деятельности часто играют значительную роль в своих общинах, говорится в проекте документа. Его составители особо выделяют важность мирного сосуществования разнообразных культур и религий, а также успешной интеграции новых иммигрантов.

Нововведения могут затронуть не только мусульманские общины. По оценке Фонда имени Конрада Аденауэра, от 80 до 90 процентов имамов в немецких мечетях прибыли из-за границы. Однако во многих христианских общинах в Германии также присутствуют иностранные священнослужители.

Представители христианских общин еще в марте скептически отозвались о планах правительства. Новые требования не должны делать въезд в страну невозможным, подчеркнули участники немецкой конференции католических епископов.