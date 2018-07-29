От гепатитов B и C страдает 325 млн человек — ВОЗ

От вирусных гепатитов B и C страдают 325 млн человек по всему миру, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру. Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек», – говорится в сообщении, передает korrespondent.net.

Отмечается, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.

«Недостаточный охват тестированием и лечением – самый серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита», – подчеркнули в ВОЗ.

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| 2018-07-29T21:44:45+00:00 30 июля 2018, 00:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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