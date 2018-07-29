От гепатитов B и C страдает 325 млн человек — ВОЗ

«Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру. Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек», – говорится в сообщении, передает korrespondent.net.

Отмечается, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.

«Недостаточный охват тестированием и лечением – самый серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита», – подчеркнули в ВОЗ.