От безопасности и стабильности в регионе зависит будущее «Восточного партнерства»

«Будущее и успех программы ЕС «Восточное партнерство» зависит от сохранения безопасности и стабильности в регионе».

Как сообщает Report, об этом во время выступления на проходящей в Батуми конференции по случаю 10-летия программы «Восточное партнерство» сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, у Азербайджана можно сказать имеется стратегическое партнерство со всеми соседними странами.

И.Мамедгулиев сказал, что как указано в резолюции Европарламента в связи с европейской политикой соседства, страна-участница «Восточного партнерства» не может оккупировать территорию другой страны-партнера.

Замминистра отметил, что между Азербайджаном, Азией и Европой существуют 4 основных коридора: «В коридоры Восток-Запад, Юг, Юг-Запад, Север-Запад вкладываются большие инвестиции».

М.Мамедгулиев отметил, что Азербайджан путем реализации Южного газового коридора продолжает стратегическое партнёрство с ЕС.

По словам замминистра, в Азербайджане наряду с экономическим реформами проводятся широкомасштабные реформы в сфере усиления государственного управления, законодательства, прав человека, борьбы с коррупцией и др.