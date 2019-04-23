Освобожденные сирийские военные рассказали о жизни в плену боевиков

Освобожденные из плена боевиков сирийские военные рассказали о годах плена.
Правительственные силы Сирии обменяли в понедельник в провинции Алеппо девять боевиков на столько же своих людей, удерживаемых вооруженной оппозицией, сообщал российский центр по примирению враждующих сторон. Обмен был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, созданной по итогам встречи по Сирии в Астане в декабре 2017 года.
«Я попал в плен месяц назад, все это время меня сильно били, потому что я военнослужащий. К нам боевики относились как к собакам, даже хуже. Я просто случайно попал к террористам», — рассказал журналистам Мухаммад Капше из Дамаска.
Среди пленных оказалась девушка Риан Джаджан, которая попала в плен во время боевого задания и пробыла там два года.
«Я потеряла в тюрьме здоровье. За эти два года я умирала и оживала много раз! Меня очень сильно били в первое время… У меня есть сын. Я очень люблю сирийскую армию, и если мне позволят вернуться на службу, я буду рада. Если нет, я буду воспитывать сына. Это сейчас очень важно», — сказала собеседница.
В феврале 20 сирийских граждан, находившихся в заложниках у боевиков, обменяли на такое же количество членов незаконных вооруженных формирований, взятых в плен правительственными силами.