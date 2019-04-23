Освобожденные сирийские военные рассказали о жизни в плену боевиков

«Я потеряла в тюрьме здоровье. За эти два года я умирала и оживала много раз! Меня очень сильно били в первое время… У меня есть сын. Я очень люблю сирийскую армию, и если мне позволят вернуться на службу, я буду рада. Если нет, я буду воспитывать сына. Это сейчас очень важно», — сказала собеседница.