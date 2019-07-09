Освобождение оккупированных земель является важнейшей задачей

Важнейшая задача азербайджанской дипломатии — освобождение оккупированных земель и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на VI совещании руководителей органов дипломатической службы, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что международное сообщество однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках его международно признанных границ.

«Вывод оккупационных сил Армении с захваченных азербайджанских территорий и урегулирование конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принципы отраженные, наряду с известными резолюциями СБ ООН, и в соответствующих документах Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, СЕ, ЕС, НАТО и других международных организаций. Прекращение армянской агрессии против Азербайджана, освобождение земель от оккупации и возвращение вынужденных переселенцев в родные дома являются главной задачей азербайджанской дипломатии», — заявил глава МИД Азербайджана.