Освобожден Рамин Гаджилы

Освобожден Рамин Гаджилы, арестованный по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети.

Поделившись фотографией, он отметил, что находится на свободе.

Напомним, что по информации Государственной погранслужбы (ГПС), 4 июня прошлого года военнослужащими Загатальского пограничного отряда пограничных войск ГПС на служебной территории пограничной заставы близ села Мазымгара Балакянского района была предотвращена попытка нарушения государственной границы. В названный день пограннаряд задержал на госгранице двух граждан Азербайджана – Гаджилы Рамина Расим оглу 1983 г.р. и Гасымова Фахреддина Азад оглу 1988 г.р.

| 2019-04-09T16:30:53+00:00 9 апреля 2019, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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